Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu kapsamında, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından kabul edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya