Bakan Fidan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23'üncü Doha Forumu bağlamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
