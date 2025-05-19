Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sırbistan'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Sırbistan'da
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi ve çalışma öğle yemeğine katıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ev sahipliğinde çalışma öğle yemeğine katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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