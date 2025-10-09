Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Paris'te Gazze Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gazze konulu toplantıya katılarak, ABD Barış Planı'nın uygulanması hakkında görüşmelerde bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen Gazze konulu toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ABD Barış Planı'nın uygulanmasına ilişkin toplantıya katıldığı bildirildi.

