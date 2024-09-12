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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından karşılandı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Taşkent'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, beraberinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Taşkent'e yaptığı ziyaret kapsamında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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