Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından karşılandı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, beraberinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Taşkent'e yaptığı ziyaret kapsamında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya