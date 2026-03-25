Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaparak savaşla ilgili son durumu ve savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savaşla ilgili son durum ele alındı. Bakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi ve görüşmede savaşı sona erdirmeye dönük çabalar değerlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı