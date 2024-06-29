Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Hırvatistan Hakan Fidan Dubrovnik Türkiye Politika Dünya Güncel Haberler

ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu

ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu

 Olay adam Mert Hakan Yandaş hazırlık maçında hakeme kafa tuttu

Olay adam Mert Hakan Yandaş hazırlık maçında hakeme kafa tuttu

 Bakan Şimşek vergi taslağı çalışmasını görücüye çıkarıyor! İş dünyasının görüşleri alınacak

Bakan Şimşek vergi taslağı çalışmasını görücüye çıkarıyor! İş dünyasının görüşleri alınacak

Bakmadan Geçme

Mesud Pezeşkiyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, Türk mü? Mesud Pezeşkiyan'ın hayatı Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title