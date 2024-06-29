Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.