Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç Radman ile bir araya geldi.