Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa Dışişleri Bakanı ile Lüksemburg'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa Dışişleri Bakanı ile Lüksemburg'da Görüştü
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Lüksemburg'da bir araya geldi.

