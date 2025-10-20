Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Fransa Dışişleri Bakanı ile Lüksemburg'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Lüksemburg'da bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya