Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cibuti Cumhurbaşkanı ile Bir Araya Geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı sonrasında Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh ile görüşme gerçekleştirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın ardından, Cibuti Cumhurbaşkanı Ismail Omar Guelleh tarafından kabul edildi.
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