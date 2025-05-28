Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'yı Ziyaret Edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın davetine icabetle, 29-30 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmihal tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın, Ukraynalı mevkidaşı Sibiha'nın yanı sıra Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna ile Rusya Federasyonu heyetleri arasında 16 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden Savunma Bakanı Rüstem Umerov dahil üst düzeyli zevatla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİNE OLAN DESTEK YİNELENECEK

Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmelerinde; Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık temelinde tesis edilen iş birliği çerçevesinde ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımları ele alması bekleniyor. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini bir kere daha yinelemesi, Rusya-Ukrayna savaşının giderek ağırlaşan olumsuz etkilerine dikkat çekerek, savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının gerekliliği ile adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması ihtiyacına vurgu yapması öngörülüyor.

KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLECEK

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yerine getirmeye, bu çerçevede Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunun ifade edilmesi, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının önemine dikkat çekilmesi, Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye'nin rol üstlenmeye hazır olduğunun belirtilmesi Bakan Fidan'ın gündeminde yer alacak. Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının durumuna büyük önem verdiğini, Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesini teminen Ukrayna hükümetinin yaptığı hukuki düzenlemeleri takdir ettiğini ve bu konuda ilave olumlu adımlar atılmasını arzu ettiğini dile getirmesi öngörülüyor.

KIRIM TATARLARI VE GAGAUZ TÜRKLERİ İLE GÖRÜŞECEK

Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin gündemindeki konuların yanı sıra bölgesel ve küresel meselelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyaret kapsamında ayrıca, Kırım Tatarlarının milli lideri olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere Kırım Tatarları ve Gagauz Türkleri ile bir araya gelmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDAKİ TİCARET HACMİ 6,2 MİLYAR DOLAR

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna'ya son ikili ziyaretini 25 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ise Türkiye'ye son ikili ziyaretini 21-22 Ekim 2024 tarihleri arasında yaptı. Bakan Sibiha ayrıca, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı. Dışişleri Bakanı Fidan ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, 14 Mayıs 2025 tarihinde Antalya'da görüştü. Dışişleri Bakanı seviyesinin yanı sıra Ukrayna'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen resmi ziyaretlerde son dönemde tüm düzeylerde kayda değer bir artış yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihi ile 17-18 Şubat 2025 ve son olarak 15-16 Mayıs 2025 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etti. Ayrıca, Parlamento (Verhovna Rada) Başkanı Ruslan Stefançuk 13-15 Mayıs 2024 tarihlerinde, Savunma Bakanı Umerov 14 Mayıs 2024 tarihinde, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak beraberinde Bakan Umerov'la 28 Haziran 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret etti. Üst düzeyli ziyaretlerin yanı sıra devam eden savaşın olumsuz etkilerine rağmen Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 6,2 milyar dolar olarak kaydedildi.