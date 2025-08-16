Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna ile Barış Çabalarını Gündeme Getirdi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşı için barış çabalarını ve Alaska'daki toplantıyı değerlendirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Bakan Fidan ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi amacıyla ABD ve Rusya Devlet Başkanlarının katılımıyla Alaska'da gerçekleştirilen toplantı değerlendirildi. Bakan Fidan, kalıcı barışın tesisinin Ukrayna'nın da yer aldığı bir süreçle mümkün olabileceğini kaydederek, bu çerçevede önümüzdeki Pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD Devlet Başkanı Trump ile Vaşington'da yapacağı görüşmenin önemine değindi. Bakan Fidan, Türkiye'nin barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları desteklemeyi sürdüreceğini ve üzerine düşen rolü yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
