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Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır

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Suriye'nin başkenti Şam'a giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik olası operasyonla ilgili çarpıcı açıklamada bulundu. Bakan Fidan, "PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yoktur. Yeni yönetim uygun adımları atacaktır." dedi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suriye'ye gitti. Bakan Fidan başkent Şam'da yeni yönetimin lideri Ahmed Eş Şara ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

BAKAN FİDAN'DAN PKK/YPG'YE OPERASYON MESAJI

Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütüyle ilgili sorulan soruya net yanıt verdi. Terör örgütüne Suriye'de yer olmadığını belirten Bakan Fidan, Suriye'nin yeni yönetiminin gerekeni yapacağını söyledi. Bakan Fidan, "PKK/YPG'nin Suriye'de yeri yoktur. Yeni yönetim uygun adımları atacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır

"SURİYE'DE KESİNLİKLE YERLERİ YOK"

Bakan Fidan şunları söyledi: Suriye'nin yeniden inşası için gerekli hazırlıklara bir an önce başlanılmalı. Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine dönüşü bu şekilde mümkün olacaktır. Bu bakımından uluslararası toplumun Suriye'ye destek vermesi gerekmektedir. Zaman, bekle ve gör dönemi değildir. Bir an önce harekete geçmeliyiz. PKK/YPG'nin Suriye'de kesinlikle yer yoktur. Suriye'nin doğal kaynaklarını çalmaktadır.

"BAAS KARANLIĞINDAN KURTULAN SURİYE, TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DE TOPRAKLARDAN TEMİZLEYECEK"

PKK/YPG bir an önce kendisini feshetmelidir. DEAŞ'la mücadelesinde destek vermeye hazırız. Baas karanlığından kurtulan Suriye DEAŞ ve YPG'yi de bu topraklardan temizleyecektir. İsrail, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Uluslararası toplum somut bir tepki koymalıdır. 14 yıl boyunca sizin yaptığınız fedakarlıklara şahit oldum. Muhalefet güçlerinin Halep'i terk ettiği günü de unutamam. Bazı ülkelerin sizleri terk edip gittiği günü de unutamam. Yaşadıklarınız yeni dönemde size güç vermelidir.

PKK/YPG, Suriye topraklarının 3'te 1'ini işgal etmekte. Suriye'nin kaynakları üzerinden oturmakta. Bölgeyi terör havzasına çevirmiş durumdalar. Şam'daki yeni yönetimin Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama konusunda uygun adımlar atacağınız değerlendiriyoruz. Görüşmede bunun çerçevesini de aldık. YPG'nin yeni süreçte Suriye'nin ulusal varlığını tehdit etmeyecek konuma gelmesi gerekiyor. Uluslararası sistemin YPG'yi kullanmak için gerekçe gösterdiği DEAŞ tutukları meselesinde de gerekli girişimi yapacaklarını söylediler."

Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıEvren Erol:

Amerika istemezse yaprak bile kipirdamaz

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Haber Yorumlarıİzzettin Akbal:

Bu Kürt düşmanlığı neden ?

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Haber YorumlarıEtna null:

Adamsın, bu coğrafyanın makus talihi değişecek inşallah.

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

Suriye gerekli adımı atar, yoksa tsk girerse rakkadan girer süleymaniyeden çıkar.

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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Kürtlerin de kaderlerini tayin etme hakkı yok mu

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Asıl fidanın yeri suriyede işgalci

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

İşte ciden bu komikti :))

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

israil kuklasını getirdi suriyenin başına

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Pkk bir komünist kuruluş,amerikan demokratlarından yardım istiyorlar.Vay ve ikiyüzlülüğün daniskası.Türk dostunuda düşmanınıda iyi bilir.Hadi bakalım doğru dağlara.Zafer yakîndır.

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Haber YorumlarıVeli Babadan:

Sn Şara, Suriye nin Atatürk ü olacaksa kendine ne veriliyorsa itirazsız onu kabul eder. Yok gerçek bir Fatih olmak istiyorsa ne derse o olur. 1.kolay,2.zor

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