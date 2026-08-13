Fidan, Mısır İstihbarat Başkanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Mısır Genel İstihbarat Servisi (GIS) Başkanı Hasan Reşad ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na eş başkanlık etmek üzere gittiği Mısır'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Mısır ziyareti kapsamında Genel İstihbarat Servisi (GIS) Başkanı Hasan Reşad'ı ziyaret ederek, bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı