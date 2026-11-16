Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Romanya Dışişleri Bakanı Neculaescu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Romanya Dışişleri Bakanı Neculaescu ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu 2'nci Bakanlar Toplantısı marjında Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile görüştü. Görüşme, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenen toplantıda gerçekleşti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu 2'nci Bakanlar Toplantısı' marjında Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen 'Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu 2'nci Bakanlar Toplantısı' marjında Romanya Dışişleri Bakanı Dan Neculaescu ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı