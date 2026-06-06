Dışişleri Bakanı Fidan, Bangladeş Başbakanı Rahman tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Tarık Rahman tarafından kabul edildi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Bangladeş'in başkenti Dakka'da Başbakan Tarık Rahman tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyareti kapsamında başkent Dakka'daki resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, ziyaret programı çerçevesinde Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile bir araya geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı