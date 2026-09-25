Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, New York'ta Rohingya krizi yan etkinliğine katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, New York'ta Rohingya krizi yan etkinliğine katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen Rohingya kriziyle ilgili yan etkinliğe katıldı. Dışişleri Bakanlığı, katılımı resmi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen "Rohingya Krizi: Uzun Süreli Yerinden Edilme Sorununa Kalıcı Bir Çözüm İçin Yeniden Çağrı" isimli etkinliğe katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta 'The Rohingya Crisis: A Renewed Call for a Durable Solution from Protracted Displacement' başlıklı yan etkinliğe katıldı" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA