Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, New York'ta Rohingya krizi yan etkinliğine katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, New York'ta Rohingya krizi yan etkinliğine katıldı
Güncelleme:
+400 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen Rohingya kriziyle ilgili yan etkinliğe katıldı. Dışişleri Bakanlığı, katılımı resmi X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen "Rohingya Krizi: Uzun Süreli Yerinden Edilme Sorununa Kalıcı Bir Çözüm İçin Yeniden Çağrı" isimli etkinliğe katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta 'The Rohingya Crisis: A Renewed Call for a Durable Solution from Protracted Displacement' başlıklı yan etkinliğe katıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler

Tokat üstüne tokat yiyen Netanyahu'nun imdadına o yetişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

Ne yaptın Vedat? UEFA'nın kararı bekleniyor
Hazar Denizi'ndeki tatbikat faciasında ölü sayısı yükseldi! Başsavcılıktan 'ihmal' tespiti

Hazar Denizi'ndeki tatbikat faciasında ölü sayısı yükseldi
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu, yumurtalığından 4 bebek ağırlığında kitle çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle başvurdu, gerçek ameliyatta ortaya çıktı
Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan, annesi ve ablasını paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı
İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Boş salon ayarlarını bozdu! Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti

Dünyayı bu cihazla tehdit etti
New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Nefret sokaklara sığmadı!