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Diri fay yok ama deprem var: Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor

Diri fay yok ama deprem var: Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor
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Doç. Dr. Hamdi Alkan, Bitlis'te 27 Kasım'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremleri değerlendirdi. Doç. Dr. Alkan, bu depremlerin olduğu fayın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) aktif diri fay haritasında olmadığını belirterek, "Deprem oldu ama haritalarda orada fay yok. Burası jeolojik olarak özel bir bölge. Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor" dedi.

Bitlis'te geçtiğimiz günlerde meydana gelen iki deprem uzmanları şaşırttı. Şaşkınlığın nedeni ise depremin oluştuğu bölgede diri fay hattının bulunmaması.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, "Meydana gelen depremlerde bölgenin depremsellik olarak bir üretkenliğini tektonik ya da volkanik bir deprem üreten bir bölge olduğunu bize gösteriyor. Ana şoktan sonra 30 artçı şok meydana geliyor. Bunlar küçük küçük devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"DİRİ FAY GÖRÜNMÜYOR"

27 Kasım'da olan depremlerin Hizan'ın hemen batısında, Eylül ayında meydana gelen depremin ise Hizan'ın doğusunda meydana geldiğini kaydeden Doç. Dr. Alkan, Bitlis ve Van bölgesinde çok sayıda aktif diri fayın olduğunu da belirterek; "MTA'nın diri fay haritasında burada birçok fay da görünüyor. Burada ilginç olan bu depremlerin olduğu yerde herhangi bir diri fayın görünmüyor olması. Burada fay veya fay zonu görünmüyor. Bu depremler doğrultu atımlı faylardır" ifadelerini kullandı.

"DEPREM HARİTASININ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR"

Deprem haritasının güncellenmesi gerektiğini söyleyen Alkan, "MTA'nın fay haritasında baktığımızda çizgilerin olduğu yerler faylardır. 27 Kasım'da meydana gelen depremlere baktığımızda bu haritada fay görünmüyor. Burada önemli olan eğer bir yerde deprem varsa orada fay vardır. Buranın dikkate alınıp çalışılması gerekiyor. Diri fay haritası sürekli güncelleniyor. Her yapılan yeni çalışmada özellikle MTA'nın AFAD'ın üniversitelerin yaptığı çalışmalarda bunlar belli periyotlarda güncelleniyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından diri fay haritası tekrar güncellemeler oldu. Ama bu haritaya baktığımızda Bitlis'te meydana gelen son depremlerde haritaya baktığımızda fay yok. MTA'nın diri fay haritasının güncellenmesi gerekiyor. Burası jeolojik olarak özel bir bölge. Deprem haritasının güncellenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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