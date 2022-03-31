Diplomasi trafiğine övgüler düzen Hollanda basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Nobel verilebilir

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında 5 haftadır süren savaşı sonlandırma mücadelesi ilk günden beri devam ediyor. Sık sık iki ülkenin liderleri ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesisi için arabulucu olabileceklerini her fırsatta dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUĞU DÜNYA GÜNDEMİNDE

Bu desteğin sonucunda iki ülke heyetleri önceki gün İstanbul'da barış müzakereleri için bir araya geldi. Toplantının ardından hem Rusya hem de Ukrayna tarafından olumlu mesajlar gelirken, Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü arabuluculuk faaliyetleri dünya basınından büyük yankı uyandırdı.

ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ TRAFİĞİNE ÖVGÜ

İstanbul'da gerçekleşen tarihi zirve Hollanda'nın yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan Algemeen Dagblad'da geniş yer buldu. Gazetenin baş haber sorumlusu Saskia Van Westhreenen, kaleme aldığı makalesinde Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Erdoğan'ın gösterdiği yoğun diplomasi trafiğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın girişimlerinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"ERDOĞAN'A NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERİLEBİLİR"

Hollandalı gazeteci, makalesinde, "Ukrayna-Rusya Savaşının sona ermesi ve barışın sağlanması konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü verilebilir. Bu kimin aklına gelebilirdi?" ifadelerini kullandı.