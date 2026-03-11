Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından General Fadavi, askeri kapasitelerine ilişkin dikkat çekici bir iddiada bulundu.

"SU ALTINDAN FIRLATABİLDİĞİMİZ FÜZELERİMİZ VAR"

Düşman unsurlara karşı uyarıda bulunan Fadavi, İran'ın su altından saniyede 100 metre hıza ulaşabilen füzelere sahip olduğunu öne sürdü. Bu hız, deniz altında alışılmışın dışındaki teknik kapasitesiyle bölgedeki askeri dengeler açısından yeni bir tartışma başlattı.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

Öte yandan Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, " İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin." açıklamasını yapmıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com