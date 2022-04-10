Dev kanalın canlı yayınında inanılmaz talihsizlik! Spikerin arkasındaki detayı fark eden milyonlarca seyirci dondu kaldı

Gazetecilerin canlı yayın sırasında çeşitli kazalar yaşaması, mesleğin doğası olarak görülüyor. Daha önce canlı yayında kaza yapan, annesiyle karşılaşan ya da aşırı sevgi gösterisine maruz gazetecilerin, bu kez başına bambaşka bir olay geldi.

ÜLKENİN EN BÜYÜK TELEVİZYON KANALI

İspanya'nın en büyük televizyon kanalı TVE'de gazeteci Lluis Mestres'in, Paskalya Bayramı nedeniyle 14.3 milyon vatandaşın seyahati hakkında bilgileri izleyicilere aktardığı sırada inanılmaz bir talihsizlik yaşandı.

MİLYONLARCA KİŞİ DONDU KALDI

Gazetecinin, haberi anlattığı sırada arka taraftaki yolculardan birinin elindeki cinsel organ şeklindeki balon, ekran başındaki seyircileri büyük şaşkınlık içinde bıraktı. Olayın ardından seyircilerden kanala çok sayıda mesaj gittiği öğrenildi. Sosyal medyaya düşen video da kısa süre içerisinde binlerce yorum aldı.

İşte o anlar:

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