Adıyaman'da depremzede olan 345 kişi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kutsal topraklara gönderildi. Hacı adayları, Adıyaman Havalimanı'ndan dualar eşliğinde Medine'ye yolcu edildi.

Depremzede hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

ADIYAMAN Diyanet İşleri Başkanlığının Adıyaman'da ki depremzede hacı kafilesi dualar eşliğinde uğurlandı.

Adıyaman'da hac döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan kentler arasında bulunan Adıyaman'dan 345 kişi kutsal topraklara giderek Hac ibadetini yerine getirecek. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları Adıyaman Havalimanı'ndan yakınları tarafından dualar eşliğinde Adıyaman'dan direk Medine'ye yolcu edildi. İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okuduğu programda dualar edilerek hacı adayları kutsal topraklara yolcu edildi