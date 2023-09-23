Depremin vurduğu Hatay'da Rönesans Rezidans mühendislerinden biri daha tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Rönesans Rezidans'ın mühendislerinden biri olan E.D., Hatay'da tutuklandı. Soruşturmalar devam ediyor.

Depremin vurduğu Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezindans'ın mühendislerinden birisi daha tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Rönesans Rezidansın mühendisi E.D. tutuklandı. Sitenin müteahhidi ve yapı denetim sorumlusu daha önce tutuklanmıştı. - HATAY