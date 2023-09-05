Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Karkamış'ta hasar alan bir cami kontrollü olarak yıkıldı. Büyük yıkımların yaşandığı Gaziantep'te bulunan Çarşı Camii depremde hasar aldı ve tehlike oluşturması nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Yıkım ekibi güvenlik önlemleri alarak caminin yıkımını gerçekleştirdi.

Depremde ağır hasar alan cami kontrollü olarak yıkıldı

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde Karkamış'ta hasar alan bir cami kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraşlı merkezli yıkıcı depremler 11 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Büyük yıkımların yaşandığı Gaziantep' te bazı yapılara zarar verdi. Karkamış ilçesinde bulunan 1967 yılında inşa edilen Çarşı Camii depremde hasar aldı. Hasar alan cami tehlike oluşturması nedeniyle kontrollü bir şekilde yıkılmasına karar verildi. Bölgeye gelen yıkım ekibi çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra önce halatla minareyi yıktı daha sonra ise iş makineleriyle caminin yıkımı gerçekleşti.