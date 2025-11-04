Haberler

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde günlerdir devam eden depremlerin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Üşümezsoy "Depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Demek ki bu depremler artçı değil, yeni bir depremin öncüleri. Balıkesir Sındırgı'da 6.0 büyüklüğünde yeni bir deprem olabilir" dedi.

  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, Sındırgı'da 6.0 büyüklüğünde yeni bir deprem olabileceğini belirtti.
  • Deprem bilimci Ahmet Ercan, Sındırgı'da başka bir büyük depremin büyük hasar bırakabileceğini ifade etti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hissedilen artçı sarsıntılar devam ediyor.

Bölgede yaşanan 4.9'luk son sarsıntının ardından uzman değerlendirmeleri artarken, deprem hattındaki kırılmaların yönü ve yeni risk alanları da mercek altına alındı.

BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

Sındırgı'da gerçekleşen depremlerin güneye doğru ilerlediğini belirten Üşümezsoy, son depremlerin ardından kritik bir uyarıda bulundu.

6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Katıldığı televizyon programında harita üzerinden yorumda bulunan Üşümezsoy, "Depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Demek ki bu depremler artçı değil, yeni bir depremin öncüleri. Balıkesir Sındırgı'da 6.0 büyüklüğünde yeni bir deprem olabilir" dedi.

AHMET ERCAN: BAŞKA BİR DEPREM SINDIRGI'DA HASAR BIRAKIR

Balıkesir'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından bir televizyon kanalının yayınına bağlanan deprem bilimci Ahmet Ercan, başka bir sarsıntıyı daha tetikleyip tetiklemeyeceğini açıkladı. Ercan, "Bu depremi başka bir depremi tetikler mi şeklinde konuşmak için çok erken. Bu deprem önceki depreme göre daha derinde gerçekleşti. Sındırgı biraz küçümsenen bir bölge. Yeniden olacak başka büyük bir deprem, Sındırgı'da çok büyük bir hasar bırakır." dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Ilk depremde oradaydim ve her gun olan artcilarin hic norma gorunmedigini, bir tuhaflik oldugunu soyleyip duruyorum. Ben orada 7 uzeri buyuk bir deprem bekliyorum. Bilim adami degilim ama kendini tam bosaltip rahatlayacak gibi bir his var bende. Bir yer her gun 4 uzeri deprem uretmetmez ki.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİcloud_:

Hayırlı günler inşallah

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Depremin ana nedeni volkaniktir o bölgede volkanik deprem oluyor sürekli zaten. Bölge volkanik zaten yakın zamanda yüzeye çıktığını da görürüz.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

depremin ana nedeni zinanın yaygınlaşmasıdır

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
ChatGPT'de devrim niteliğinde düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek

ChatGPT'de devrim niteliğinde düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi

1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
ChatGPT'de devrim niteliğinde düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek

ChatGPT'de devrim niteliğinde düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe

Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Fenerbahçeli Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

Fenerbahçe'nin yıldızını Brezilya Milli Takımı'na çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.