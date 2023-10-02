"Deprem Kahini" Frank Hoogerbeets: Pakistan'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacak

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli iki depremi önceden tahmin ederek adını duyuran "Deprem Kahini" Frank Hoogerbeets, Pakistan'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacağını öne sürdü. Gerçek bir bilim insanı olmadığı ve şans eseri bu bulgulara eriştiğine yönelik eleştirilerin uzun zamandır hedefi olan Hoogerbeets'in iddiası Pakistan'da büyük paniğe neden oldu.

6 Şubat'ta 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli iki depremi nokta atışı tahmin etmesi ile Türkiye'de adını duyuran Frank Hoogerbeets, Pakistan'da büyük bir deprem olacağını iddia etti.

PAKİSTAN'DA DEPREM OLACAĞINI İDDİA ETTİ

Kendisini "Deprem kâhini" olarak tanıtan Hollandalı Frank Hoogerbeets'in yaptığı "yeni deprem" açıklamaları gündem oldu.Hollanda'da kurucusu olduğu "SSGEOS" isimli araştırma grubu ile çalışmalarını sürdüren Hoogerbeets, Pakistan'da büyük bir deprem olacağını iddia etti.

İDDİALARI ÜLKEDE PANİĞE NEDEN OLDU

SSGEOS tarafından yapılan açıklamada Pakistan'da gelecek 48 saat içinde büyük bir deprem olacağı öne sürüldü. Şubat ayında tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketini önceden "bilen" Hoogerbeets'in açıklamaları Pakistan'da panik ve korku yarattı.

BİLİMSEL BİR TABANI OLMADIĞI AÇIKLANDI

Deniz seviyesindeki atmosferde elektrik akışını inceleyen SSGEOS, olası bir depremin meydana gelebileceğini belirtti. Kurum, Pakistan'daki fay hattı üzerinde elektrik yoğunluğunun çok yüksek olduğunu öne sürdü. Pakistan Meteoroloji Dairesi, iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı. Daha önce Pakistan Meteoroloji Dairesi, deprem tahminlerinin bilimsel bir tabanı olmadığını açıklamış ve benzer iddiaları yalanlamıştı.

3 ŞUBAT'TA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Hoogerbeets, depremden üç gün önce (3 Şubat) sosyal medya hesabında paylaşım yapmıştı. Hoogerbeets, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullanmıştı. Bu paylaşımından günler sonra deprem meydana gelmesi sonrasında Hoogerbeets'in takipçi sayısı hızla artmış ve "deprem kahini" lakabı verilmişti.