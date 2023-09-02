Denizli'deki feci kazanın ateşi Aydın'ın Çine ilçesine düştü

Denizli'de meydana gelen kum yüklü tırın yolcu otobüsüne çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada Çine ilçesinden biri polis memuru iki kişi de hayatını kaybetti.

Denizli'de kum yüklü tırın, düğüne gidenleri taşıyan yolcu otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği feci kazanın ateşi Aydın'ın Çine ilçesine düştü. Çine ilçesinden biri polis memuru iki kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi'nde saat 03.50 sıralarında, Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait Bekir Atman idaresindeki kum yüklü 06 CJE 049 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerleri kırdı. Ardından karşı şeride geçen tır, İzmir'den yola çıkan ve Kayseri'deki düğüne gidenleri taşıyan İbrahim Sungur yönetimindeki 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, tır şoförü ile birlikte 42 kişi yaralandı.

Yaralıların hastanelerde tedavisi sürerken, feci kazanın ateşi Aydın'ın Çine ilçesine düştü. Kazada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenilen Çineli polis memuru Birol Küçük hayatını kaybetti. Öte yandan Çine'de esnaf olduğu öğrenilen Oktay Yıldız ve kızı Sema Nur Yıldız da kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılırken eşi Ümran Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Çineli polis memuru Birol Küçük'ün cenazesi 3 Eylül Pazar günü Akçaova Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akçaova Mahalle Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. - AYDIN