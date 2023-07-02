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Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı

Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı

Dünya Haberleri

ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı, 137 gün sonra Türklerin bulunduğu ham petrol gemisi tarafından kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Fransa vatandaşı, kamera kaydı alan Türk denizcilere poz verdi.

- Denizde kaybolan Fransız 137 gün sonra Türk denizciler tarafından kurtarıldı

SAN JUAN - ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı, 137 gün sonra Türklerin bulunduğu ham petrol gemisi tarafından kurtarıldı.

ABD tarafından Porto Riko açıklarında kayıp olarak aranan Fransa vatandaşı bulundu. Türklerin içinde bulunduğu ham petrol gemisi, 137 gündür denizde olan Fransız'a Karayip açıklarında ulaşırken, 6 saat süren arama-kurtarma operasyonu sonucu şahıs, gemiye çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu aktarılan Fransa vatandaşı, kamera kaydı alan Türk denizcilere poz verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Porto Riko Fransa Dünya Haberler

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