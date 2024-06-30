Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da bir grup balıkçı, denizde buldukları şişenin içerisindeki sıvıyı içti. Sıvının ne olduğu hala bilinmezken balıkçılardan 4'ü yaşamını yitirdi. 2 balıkçının durumunun kritik olduğu bildirildi.

BÖLGEDEKİ MESLEKTAŞLARINA DA VERMİŞLER

Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol bulunduğunu düşünerek içtiklerini söyledi. Balıkçıların şişelerden bir kısmını bölgedeki başka meslektaşlarına da verdiği öğrenildi.

EKİPLER OLAYI DERİNLEMESİNE ARAŞTIRIYOR

Şişenin içeriğindeki sıvıyı araştıran ekipler, bu kişilere de ulaşmaya çalışıyor.