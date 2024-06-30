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Denizde buldukları şişedeki sıvıyı içen 4 balıkçı hayatını kaybetti

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Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da 4 balıkçı, denizde buldukları şişedeki sıvıyı içtikten sonra hayatını kaybetti. 2 balıkçının ise hayati tehlikesinin devam ettiği ifade ediliyor. Sri Lanka Donanması olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da bir grup balıkçı, denizde buldukları şişenin içerisindeki sıvıyı içti. Sıvının ne olduğu hala bilinmezken balıkçılardan 4'ü yaşamını yitirdi. 2 balıkçının durumunun kritik olduğu bildirildi.

BÖLGEDEKİ MESLEKTAŞLARINA DA VERMİŞLER

Sri Lanka Donanması, balıkçıların şişelerde alkol bulunduğunu düşünerek içtiklerini söyledi. Balıkçıların şişelerden bir kısmını bölgedeki başka meslektaşlarına da verdiği öğrenildi.

EKİPLER OLAYI DERİNLEMESİNE ARAŞTIRIYOR

Şişenin içeriğindeki sıvıyı araştıran ekipler, bu kişilere de ulaşmaya çalışıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Güney Asya Sri Lanka Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

Güven önemlş:

bulunan bir şey içilmez ki

11
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Mustafa MORCA:

Demek ki neymiş fazla merak etmeyecekmişsin.

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0
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Güven önemlş:

insanın başına ne gelirse merakla taraktan gelirmiş

yanıt2
yanıt0
Mamed Bagirov:

Fazla merak öldürür

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0
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