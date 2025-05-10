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Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na katıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na katıldı
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DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, 6-9 Mayıs tarihlerinde Letonya'da düzenlenen Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na (CHENS 2025/R) katıldı.

DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, 6-9 Mayıs tarihlerinde Letonya'da düzenlenen Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na (CHENS 2025/R) katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Letonya'nın başkenti Riga'daki Türkiye Büyükelçiliği'ni ve kuzeyde bulunan Letonya Cesis Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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