Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na katıldı
DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, 6-9 Mayıs tarihlerinde Letonya'da düzenlenen Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na (CHENS 2025/R) katıldı.
DENİZ Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, 6-9 Mayıs tarihlerinde Letonya'da düzenlenen Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na (CHENS 2025/R) katıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, Letonya'nın başkenti Riga'daki Türkiye Büyükelçiliği'ni ve kuzeyde bulunan Letonya Cesis Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya