Deniz bir anda kıpkırmızı oldu! Su altındaki kanlı kapışmayı duyanlar irkildi, kenardaki adama dikkat
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kıyı bölgesinde deniz bir anda kırmızıya büründü. Plajdakiler büyük korku yaşarken, denizin köpek balığı ve yunus arasındaki kanlı kapışma nedeniyle kırmızıya büründüğü duyanlar irkildi. Deniz kenarındaki kişinin de yaşananlar nedeniyle yüzünü kapattığı görüldü.
Florida'daki plajda meydana gelen olay büyük panik yarattı. Jet ski kullanıcısı Chris Polinsky, yunusla beraber yüzmek istedi. Fakat bu sırada bir köpek balığının kıyıya doğru geldiğini gördü.
HEMEN TELEFONUNA SARILDI
Bu dakikadan sonra çaresizce telefonuna sarılan Polinsky, köpek balığı ve yunus arasındaki kanlı kapışma anını kaydetmeye başladı. Kısa sürede denizin kıpkırmızı olması ise görenleri korkuttu.
DUYANLAR İRKİLDİ
Plajdakiler, denizin kırmızılığının nedenini önce anlamadı ancak daha sonra köpek balığı ve yunus arasında yaşananları öğrendi. Bu bilgiyi duyanların irkildiği kaydedilirken, plaj kenarındaki bir adamın yüzünü elleriyle kapatması da dikkatlerden kaçmadı.