Deniz bir anda kıpkırmızı oldu! Su altındaki kanlı kapışmayı duyanlar irkildi, kenardaki adama dikkat - Haberler

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Deniz bir anda kıpkırmızı oldu! Su altındaki kanlı kapışmayı duyanlar irkildi, kenardaki adama dikkat

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Deniz bir anda kıpkırmızı oldu! Su altındaki kanlı kapışmayı duyanlar irkildi, kenardaki adama dikkat

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kıyı bölgesinde deniz bir anda kırmızıya büründü. Plajdakiler büyük korku yaşarken, denizin köpek balığı ve yunus arasındaki kanlı kapışma nedeniyle kırmızıya büründüğü duyanlar irkildi. Deniz kenarındaki kişinin de yaşananlar nedeniyle yüzünü kapattığı görüldü.

Florida'daki plajda meydana gelen olay büyük panik yarattı. Jet ski kullanıcısı Chris Polinsky, yunusla beraber yüzmek istedi. Fakat bu sırada bir köpek balığının kıyıya doğru geldiğini gördü.

HEMEN TELEFONUNA SARILDI

Bu dakikadan sonra çaresizce telefonuna sarılan Polinsky, köpek balığı ve yunus arasındaki kanlı kapışma anını kaydetmeye başladı. Kısa sürede denizin kıpkırmızı olması ise görenleri korkuttu.

DUYANLAR İRKİLDİ

Plajdakiler, denizin kırmızılığının nedenini önce anlamadı ancak daha sonra köpek balığı ve yunus arasında yaşananları öğrendi. Bu bilgiyi duyanların irkildiği kaydedilirken, plaj kenarındaki bir adamın yüzünü elleriyle kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

Deniz bir anda kıpkırmızı oldu! Su altındaki kanlı kapışmayı duyanlar irkildi, kenardaki adama dikkat

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Köpek Balığı Florida Dünya Güncel Haberler

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