Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını: Can kaybı 2 bin 11'e yükseldi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık yetkilileri, şimdiye kadarki en hızlı yayılan salgın olarak nitelendirdikleri salgında doğrulanmış can kaybının 2 bin 11'e ulaştığını, toplam vaka sayısının ise 4 bin 381 olarak kaydedildiğini açıkladı. Ülkenin beş eyaletinde tespit edilen vakalarla mücadele sürüyor.
(ANKARA) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında, can kaybı 2 bin 11'e yükseldi, toplam vaka sayısı 4 bin 381 olarak kaydedildi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sağlık yetkililerinin şimdiye kadarki en hızlı yayılan salgın olarak nitelendirdiği Ebola salgınında, doğrulanmış can kaybının 2 bin 11'e ulaştığını açıkladı.
Kongo Halk Sağlığı Enstitüsü'nün son verilerine göre, ülkenin beş eyaletinde de toplam 4 bin 381 Ebola vakası tespit edildi.
Kaynak: ANKA