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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını: Can kaybı 2 bin 11'e yükseldi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını: Can kaybı 2 bin 11'e yükseldi
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık yetkilileri, şimdiye kadarki en hızlı yayılan salgın olarak nitelendirdikleri salgında doğrulanmış can kaybının 2 bin 11'e ulaştığını, toplam vaka sayısının ise 4 bin 381 olarak kaydedildiğini açıkladı. Ülkenin beş eyaletinde tespit edilen vakalarla mücadele sürüyor.

(ANKARA) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında, can kaybı 2 bin 11'e yükseldi, toplam vaka sayısı 4 bin 381 olarak kaydedildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sağlık yetkililerinin şimdiye kadarki en hızlı yayılan salgın olarak nitelendirdiği Ebola salgınında, doğrulanmış can kaybının 2 bin 11'e ulaştığını açıkladı.

Kongo Halk Sağlığı Enstitüsü'nün son verilerine göre, ülkenin beş eyaletinde de toplam 4 bin 381 Ebola vakası tespit edildi.

Kaynak: ANKA
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