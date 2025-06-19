Demir Kubbe'yi Aşan Hürremşehr Füzesi Nedir? Özellikleri Nelerdir?

İsrail ile İran arasındaki savaş, her geçen gün daha da şiddetlenerek sürüyor. İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı saldırıların ardından İran, Demir Kubbe'yi aşabilecek kapasitedeki yeni füzelerini sahaya sürmeye devam ediyor. Son olarak dün gece gerçekleştirilen saldırılarda ilk kez "Hürremşehr" adlı balistik füze kullanıldı. Gelişme sonrası bu füzeye dair teknik özellikler merak konusu oldu.

DEMİR KUBBE'Yİ AŞAN YENİ SİLAH: HÜRREMŞEHR

Savaşın başından bu yana hipersonik nitelikteki Fettah-1 füzeleriyle İsrail'in hava savunma sistemini zorlayan İran, dün geceki saldırılarında ilk kez Hürremşehr füzesini kullandı. "Kıyamet silahı" olarak nitelendirilen bu füze, adını İran'ın Hürremşehr kentinden alıyor.

Hürremşehr füzesi, Ocak 2017'de İran tarafından test edilen orta menzilli bir balistik füze olarak biliniyor. 1.000 ila 2.000 kilometre arasında menzile sahip olan füze, 1.800 kilogramlık bir harp başlığı taşıyabiliyor ve 13 metre uzunluğunda. Ağır yük taşıma kapasitesiyle nükleer başlık taşıma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Ancak birden fazla nükleer başlık taşıyıp taşıyamayacağı henüz netlik kazanmadı.

KHORRAMSHAHR-4 VERSİYONU DAHA ETKİLİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Hürremşehr füzesinin çoklu başlık taşıma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Füzenin son versiyonu olan Khorramshahr-4, 25 Mayıs 2023'te tanıtıldı. Yeni varyantın 1.500 kg harp başlığıyla 2.000 km menzile ulaşabildiği ifade ediliyor.

Bu modelde hipergolik yakıt kullanan gelişmiş bir motor yer alıyor ve fırlatma süresi sadece 12 dakikaya düşürülüyor. Yeni itici sistem, daha küçük yakıt tankları gerektiriyor ve füzenin motor bölümü 13 metreye düşerken, savaş başlığı uzunluğa 4 metre daha ekleniyor. Kompozit malzemeden yapılan gövdesiyle füze, atmosfer dışında rotasını düzeltme yeteneğine de sahip. Bu özellik, elektronik harp sistemleri tarafından bozulabilen terminal güdümüne olan bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

KUZEY KORE BAĞLANTISI VE STRATEJİK ERİŞİM ALANI

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) ve Jane's Defence Weekly, Hürremşehr füzesinin Kuzey Kore menşeli Hwasong-10'un İran versiyonu olduğunu belirtiyor. Kuzey Kore'nin bu füzenin bir versiyonunu "BM-25" adıyla İran'a sattığı ve 2.500 kilometre menzile sahip olduğu aktarılıyor.

İran'ın resmi açıklamasına göre yeni versiyonda füzenin boyutu küçültülmüş, menzili ve itici kütlesi azaltılmış durumda. Ancak uzmanlar, İran'ın bu verileri kasıtlı olarak düşük gösterdiği görüşünde. IISS'ten Michael Elleman'a göre İran, testler sırasında daha ağır harp başlıkları kullanarak füzenin menzilini sınırlıyor olabilir. Olası gerçek menzil ise 2.000 kilometrenin ötesine ulaşabilir.

Böylesi bir menzil, Batı İran'dan ateşlendiğinde İsrail, Suudi Arabistan, Mısır'ın yanı sıra NATO ülkeleri olan Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyayı tehdit altına alıyor.