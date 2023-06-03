Delhi'de Son 36 Yılın En Serin Mayıs Ayı Kaydedildi

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin ulusal başkent bölgesi Delhi'de son 36 yılın en serin Mayıs ayının kaydedildiğini açıkladı. Hava durumu departmanından Perşembe günü yapılan açıklamada, Mayıs ayında kaydedilen ortalama maksimum sıcaklığın 36,8 santigrat derece olduğu belirtildi. Ortalama maksimum sıcaklıktaki düşüş, şehrin Mayıs ayında aldığı aşırı yağışla ilişkilendirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin ulusal başkent bölgesi Delhi'de son 36 yılın en serin Mayıs ayının kaydedildiğini açıkladı.

Hava durumu departmanından Perşembe günü yapılan açıklamada, Mayıs ayında kaydedilen ortalama maksimum sıcaklığın 36,8 santigrat derece olduğu belirtildi. Ortalama maksimum sıcaklıktaki düşüş, şehrin Mayıs ayında aldığı aşırı yağışla ilişkilendirildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'ne göre, normalde Delhi'nin en sıcak ayı olan Mayıs'ta, 40 santigrat derecenin üzerindeki maksimum sıcaklıklar sadece dokuz gün etkili olurken, sıcak hava dalgası koşulları ulusal başkentin bazı bölgelerini iki gün boyunca etkiledi.

Delhi, bu Mayıs ayında, 111 mm seviyesinde önemli miktarda yağış aldı. Bu değer, uzun vadeli ortalama olan 30,7 mm seviyesinden yüzde 262 oranında daha yüksek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor. (XHTV)