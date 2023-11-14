Delhi'de Diwali Festivali Sonrası Hava Kirliliği Arttı

Delhi'de Diwali Festivali kutlamalarında maytap ve havai fişeklerin patlatılması nedeniyle hava kirliliği endişe verici düzeylere ulaştı. Tac Mahal kalın bir sis kütlesiyle kaplandı. Delhi hükümeti festival öncesinde yasaklama getirmişti.

ÇEKİM TARİHİ: 13 Kasım 2023

1. Hindistan Kapısı'ndan çeşitli görüntüler

2. Diwali Festivali sonrasındaki hava kirliliğinin çeşitli görüntüleri

3. Trafikten çeşitli görüntüler

Delhi hükümetinin getirdiği katı yasağa rağmen, Pazar gecesi Diwali Festivali kutlamalarında maytap ve havai fişeklerin patlatılması nedeniyle Delhi'de hava kirliliği Pazartesi günü sabah saatlerinde tekrar endişe verici düzeylere ulaştı.

Delhi çevresindeki bölgelerde de hava kirliliğinin tehlikeli seviyelere ulaştığı bildirildi. Dünya'nın Yedi Harikası'ndan biri olan ve Delhi'nin yaklaşık 240 kilometre uzağında bulunan Tac Mahal, kalın bir sis kütlesiyle kaplandı.

Delhi hükümeti hava kirliliğini kontrol altında tutmak amacıyla Diwali Festivali'nden günler önce ulusal başkentte maytap ve havai fişek satışını ve kullanımını yasaklamıştı.

Delhi Kirlilik Kontrol Kurulu, hava fişeklerin patlatılmasından sonra kirlilik seviyelerinde keskin bir artış görüldüğünü bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi'den bildiriyor.(XHTV)