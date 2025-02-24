Dedeağaç nerede? Dedeağaç üssü nerede Türkiye'de mi?

Yunan basını, Donald Trump'ın ABD'nin Dedeağaç'taki üssü kapatacağını öne sürerek "Putin ve Erdoğan'ın ortak isteği gerçekleşiyor" ifadelerine yer verdi. Dedeağaç'ın Ukrayna ve Doğu Avrupa'ya silah ve askeri teçhizat sevkiyatında kullanıldığına vurgu yapan gazeteler Trump için "Gezegenin lordu" ifadelerini kullandı. Dedeağaç nerede? Dedeağaç üssü nerede Türkiye'de mi?

DEDEAĞAÇ OLAYI NEDİR?

Newsbreak.gr'ye göre ABD ve Rusya heyetleri arasında Ukrayna'nın geleceği üzerine yürütülen doğrudan müzakerelerin olumlu ve verimli olduğu değerlendirilirken, Trump yönetimi artık Ukrayna'ya askeri ekipman ve personel göndermeyecek. Habere göre Dedeağaç'taki ABD üssü tam da bu nedenle 'gereksiz hale gelebilecek' bir üs olarak değerlendiriliyor.

"ERDOĞAN RAHATSIZLIĞINI DEFALARCA İLETMİŞTİ

"Haberde, "Üssün kapatılması, Türkiye için de büyük bir kazanç olacak. Erdoğan yönetimi, Dedeağaç'taki ABD üssünün faaliyetlerinden rahatsızlığını defalarca dile getirerek kapatılmasını talep etmişti" ifadeleri yer aldı.

"GEZEGENİN YENİ LORDU TRUMP

"Kupiakatikn Snuokpatia gazetesi de haberi manşetine taşıyarak "Trump Dedeağaç üssünü kapatıyor" başlığı attı ve spotunda "Gezegenin yeni lordu Trump, Putin ve Erdoğan'ın talebini karşılıyor" ifadelerine yer verdi.

DEDEAĞAÇ NEREDE?

Dedeağaç, Türkiye sınırına kuş uçuşu olarak 23 kilometre İpsala Sınır Kapısı'na ise karayoluyla 45 kilometrelik bir mesafede yer alıyor.Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereğince Türkiye boğazları kapatınca Dedeağaç limanının da rolü hayli arttı.Liman başta ABD olmak üzere İngiltere, İtalya gibi NATO ülkelerine Bulgaristan, Romanya ve Polonya gibi Rusya sınırına yakın ülkelere askeri teçhizat sevkiyatında kullanılıyor.