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DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü

DEAŞ'ın Suriye ve Irak Lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai Öldürüldü
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, DEAŞ'ın sözde Suriye ve Irak lideri olarak bilinen, dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri olarak tanımlanan Abdullah Maki Musleh el-Rıfai'nin öldürüldüğünü açıkladı.

DEAŞ terör örgütünün sözde Irak ve Suriye elebaşı Abdullah Maki Musleh el-Rıfai öldürüldü.

DEAŞ'IN IRAK VE SURİYE ELEBAŞI ÖLDÜRÜLDÜ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sudani, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak ve Suriye lideri Abdullah Maki Musleh el-Rıfai'nin öldürüldüğünü duyurdu.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ TERÖRİSTLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Es-Sudani, Ebu Hatice lakabıyla bilinen Abdullah Maki Musleh el-Rıfai'nin, ABD öncülüğündeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu tarafından öldürüldüğünü söyledi. el-Rıfai, dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri olarak tanımlanıyor.

ABDULLAH MAKİ MUSLEH EL-RIFAİ KİMDİR?

Terör örgütü DEAŞ son yıllarda eski lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin 2019'daki ölümü de dahil olmak üzere birden fazla üst düzey kayıp yaşadı. Raporlara göre, 'Halife Yardımcısı' unvanını taşıyan ve Bilad el-Rafidayn'ın (DEAŞ'ın Irak bölümü) emiri olarak görev yapan Ebu Hatice, örgütteki en kıdemli isimlerden biri olarak kabul ediliyordu.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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