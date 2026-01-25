Haberler

Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı

Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Davos'ta dünya ekonomisinin geleceği tartışılırken, zirvenin görünmeyen yüzü de uluslararası basının dikkatini çekti. Dünya Ekonomik Forumu boyunca şehirde alışılmadık bir hareketlilik yaşandığı, özellikle seks işçilerine yönelik talebin dikkat çekici biçimde arttığı öne sürüldü. İddialar, zirvenin yalnızca resmi gündemiyle değil, perde arkasındaki harcamalarla da konuşulmasına neden oldu.

  • Davos Zirvesi sırasında erotik hizmet talebi açılış gününde yüzde 4000 arttı.
  • Bir katılımcının dört gün boyunca beş kadınla vakit geçirmek için 114 bin dolar ödediği iddia edildi.
  • Seks işçileri arasında öğrenciler, öğretmenler, gezginler ve varlıklı iş insanları da yer aldığı öne sürüldü.

Dünya liderleri ve küresel şirketlerin gölgesinde gerçekleşen Davos Zirvesi, bu yıl yalnızca ekonomi ve siyaset başlıklarıyla değil, perde arkasında yaşanan sıra dışı hareketlilikle de gündeme geldi. Zirve süresince seks işçilerine yönelik talebin olağanüstü şekilde arttığı, milyonluk harcamaların yapıldığı iddiaları uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

New York Post'un haberine göre, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında seks işçilerine yönelik talep rekor seviyelere ulaştı. Haberde, bir katılımcının dört gün boyunca beş kadınla vakit geçirmek için 114 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 490 bin TL) ödediği iddia edildi.

TALEP AÇILIŞ GÜNÜNDE YÜZDE 4000 BİN ARTTI

İsviçre merkezli erotik hizmet platformu Titt4Tat, zirveye dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların yoğun ilgi gösterdiğini açıkladı. Platformun verilerine göre, 19 Ocak'taki açılış gününde "erotik hizmet" talepleri yüzde 4000 oranında artış gösterdi.

FARKLI PROFİLLER DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, seks işçileri arasında yalnızca profesyonellerin değil; öğrenciler, öğretmenler, gezginler ve ek gelir elde etmek isteyen varlıklı iş insanlarının da yer aldığı öne sürüldü. Talebin özellikle zirvenin yoğun geçtiği günlerde arttığı belirtildi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor

Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devinde bir anlaşma daha
Galatasaray, Yaser Asprilla'yı KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

İşte Asprilla'nın Galatasaray'a maliyeti
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı

Tedesco'dan ayrılığa veto: Ne teklif gelirse gelsin satılmayacak
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti

Arbeloa'nın Arda Güler kararı tepki çekti
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor

Türkiye'ye geliyor! Süper Lig devinde bir anlaşma daha
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Antalyaspor 7 maç aradan sonra kazandı

Büyük özlem sona erdi! Tam 7 maç sonra kazandılar