David Beckham, 'İşçi sınıfı aileden geliyoruz' diyen eşi Victoria Beckham'ı fena bozdu

David Beckham, hayatını anlatan belgeselde "İşçi sınıfı aileden geliyoruz" diyen eşi Victoria Beckham'ı bozdu. "Dürüst ol" diyerek araya giren David Beckham, eşine "Baban seni okuldan hangi arabayla alıyordu?" diye sorunca Victoria Beckham da o dönemin son model bir aracının markasını verdi.

David Beckham, Netflix'te yayınlananve yaşamını konu alan belgeseldeki görüntüler gündeme gelmeye devam ediyor. Eşini anlatan belgeselde konuşan Victoria Beckham'ın "İşçi sınıfı aileden geliyoruz" dediğini duyan David Beckham fena bozdu.

"DÜRÜST OL"

Belgeselde aile yaşantısından bahseden Victoria Beckham, "İkimizde çok çalışan ailelerden geliyoruz. Ailedeki herkes çok çalışıyor. İşçi sınıfı ailelerden geliyoruz" dedi. O esnada eşini duyan David Beckham ise röportajın yapıldığı odaya girerek "Dürüst oldu. Baban seni okula hangi arabayla götürürdü? Tek bir cevap ver, babanın arabasının markası ne?" ifadelerini kullandı. Dürüst davrandığını söyleyen Victoria Beckham, "Babamın 80'lerde Rolls Royce'u vardı" cevabını verince David Beckham da teşekkür ederek odadan çıktı.

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