Darwin'in kayıp not defterleri, 22 yıl sonra gizemli bir şekilde bulundu

Açıklamada, 15 ay önce iki not defterinin Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'ne iade edilmesi için dünya çapında kamuya çağrı yapıldığı ve defterlerin 9 Mart 2022'de isimsiz olarak Kütüphaneye iade edildiği ifade edildi. İki not defterinin, pembe bir hediye torbasına üsütnde "Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X" mesajı yazan bir not ile birlikte konulduğu belirtildi. Evrim konusunda yaptığı çalışmalarla tanına İngiliz doğa bilimci, jeolog ve biyolog Charles Darwin'in 1837 yılında ünlü Hayat Ağacı'nı taslak olarak çizdiği not defterlerinin durumunun iyi olduğu, gözle görülür bir elle dokunma veya hasar işaretleri olmadığı belirtildi.