Darth Vader'ın ışın kılıcı 4,875 milyon dolara satıldı: Yıldız Savaşları'nda yeni rekor

Yıldız Savaşları serisinin kötü karakteri Darth Vader'ın filmlerde kullandığı ışın kılıcı, ABD'de düzenlenen açık artırmada 4 milyon 875 bin dolara (yaklaşık 4,4 milyon euro) satıldı. DW'nin aktardığına göre bu fiyat, seriye ait bir koleksiyon parçası için açık artırma rekoru oldu.

Satışı gerçekleştiren Dallas merkezli Heritage Auctions, kılıcın orijinal üçlemenin iki unutulmaz düellosunda kullanıldığını açıkladı.

Vader bu kılıcı 1980 yapımı "İmparatorluğun Saldırısı" filminde, Bulut Şehri'nde Luke Skywalker'la yaptığı düelloda kullanmıştı. Vader bu sahnede Luke'un elini keser ve serinin en ünlü repliklerinden birini söyler: "Hayır. Senin baban benim." Aynı kılıç, 1983 yapımı "Jedi'ın Dönüşü"ndeki son düelloda yeniden kullanıldı; bu kez Luke, Vader'ın elini keser ama onu öldürmeyi reddeder.

Vader'ın kılıcı 2025'te de film setinde kullanılmış bir Yıldız Savaşları eşyası için rekor kırmıştı. Luke Skywalker'ın aynı düelloda kullandığı kılıç temmuzda bu rekoru geçmişti. Son satışla Vader'ın kılıcı rekoru yeniden geri aldı.

Kılıcın sapı aslında 1950'lerde İngiltere'de üretilmiş bir fotoğraf makinesi flaş aparatından yapıldı. Sahne ekibi aparata siyah plastik tutamaklar ve bir hesap makinesi ekranından alınmış küçük büyüteç camları ekledi. Sap, dövüş sahneleri için değiştirilebilir tahta bıçakları taşıyacak şekilde güçlendirildi; tutamaklar çekimlerde gevşeyince vidayla sabitlendi.

Filmde görülen parlayan kırmızı bıçak, çekimlerden sonra efekt ekibinin tahta çubukların hareketini kare kare izleyerek ekrana eklediği bir görüntüydü.

Kılıcı Vader olarak oyuncu David Prowse ve dublör Bob Anderson kullandı. Müzayede evi, sapın kemer halkasındaki belirgin bir eğriliği ve tabanındaki bir göçüğü filmlerden kareler ve çekim fotoğraflarıyla eşleştirerek kılıcın gerçekliğini doğruladı.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle