Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
Kuran yaktığı görüntülerle tepki çeken Salwan Momika'nın öldürülmesi büyük yankı uyandırırken Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan da benzer bir eylem gerçekleştirdi. Momika'nın öldürülmesinin ardından eylemlerin yasaklanmasını protesto ettiğini belirten Paludan, Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
İsveç'te bir caminin ve diğer kamusal alanların dışında yaşanan 4 ayrı olayda Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunan Iraklı Salwan Momika geçtiğimiz günlerde evinde canlı yayın yaparken vurularak öldürülmüştü.
TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE SKANDAL EYLEM
Momika'nın öldürülmesinin ardından Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan bugün Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
EYLEMLERİN YASAKLANMASINI PROTESTO ETMİŞ
Paludan, bu skandal eylemi Kuran yakan Salwan Momika'nın İsveç'te öldürülmesinin ardından eylemlerin yasaklamasını protesto etmek amacıyla yaptığını açıkladı.