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Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu

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Kuran yaktığı görüntülerle tepki çeken Salwan Momika'nın öldürülmesi büyük yankı uyandırırken Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan da benzer bir eylem gerçekleştirdi. Momika'nın öldürülmesinin ardından eylemlerin yasaklanmasını protesto ettiğini belirten Paludan, Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İsveç'te bir caminin ve diğer kamusal alanların dışında yaşanan 4 ayrı olayda Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunan Iraklı Salwan Momika geçtiğimiz günlerde evinde canlı yayın yaparken vurularak öldürülmüştü.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE SKANDAL EYLEM

Momika'nın öldürülmesinin ardından Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan bugün Kopenhag'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

EYLEMLERİN YASAKLANMASINI PROTESTO ETMİŞ

Paludan, bu skandal eylemi Kuran yakan Salwan Momika'nın İsveç'te öldürülmesinin ardından eylemlerin yasaklamasını protesto etmek amacıyla yaptığını açıkladı.

Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

O RUZ pu co cu ğu sıra sana da gelecek sabırla ilacını bekle

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Haber YorumlarıCan Reno:

sıra sanada gelecek

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Haber YorumlarıMÜCAHİT KELEŞ:

yakındır seninde sonun

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Haber Yorumlarıali aybaba:

İtin ölümü geldi mi cami avlusuna işer

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Haber YorumlarıSer_hat:

Seni de indirecek bir insan evladı çıkar, mikroppp

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Haber YorumlarıKralçıplak:

Canı o soğuk mermiyle tanışmak istiyor O. C

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Şimdi müslümanlar mı bağnaz ve yobaz oluyor, Laiklik kisvesinin arkasına saklanıp insanların inancına saldırmak da taassup sayılmaz mı?

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Haber YorumlarıVolkan Cetin:

sıra demekki bu leşte

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Haber YorumlarıMurat Celik:

onun bunun çocuğu sıra sana da gelecek inşallah

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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Şerefsiz kimsenin inancıyla uğraşma Müslüman bir kişinin incili Tevrat’ı yaktığını gören duyan varmı yok çünkü Müslümanların bütün inançlara saygısı vardır seni yüce Allah’a havale ediyorum

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