Haberler

ABD ve Danimarkalı yetkililer Grönland'ı görüşmek için bir araya gelecek

ABD ve Danimarkalı yetkililer Grönland'ı görüşmek için bir araya gelecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları, yarın Washington'da ABD heyeti ile bir araya gelecek. Görüşmede Grönland konusu ele alınacak ve toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de katılacak.

DANİMARKA ve Grönland Dışişleri Bakanları, yarın Washington'da ABD heyeti ile görüşecek.

Danimarka ve Grönland Dışişleri Bakanları, yarın Washington'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelecek. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, başkent Kopenhag'da gazetecilere görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Grönland konusunu ele alacaklarını kaydeden Rasmussen, "ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de toplantıya katılmak istediğini belirtti ve görüşmeye ev sahipliği yapacak. Bu nedenle toplantı Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı