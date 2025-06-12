Danimarka Parlamentosu, ABD ile Savunma Anlaşmasını Onayladı

Danimarka Parlamentosu, ABD ile Savunma Anlaşmasını Onayladı
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Danimarka Parlamentosu, ABD'nin ülkede askeri üs kurmasını sağlayacak savunma anlaşmasını onayladı. Anlaşma, bazı eleştirilere rağmen büyük çoğunlukla kabul edildi.

DANİMARKA Parlamentosu'nun, ABD'nin ülkede askeri üs kurmasının önünü açan savunma anlaşmasını onayladığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmeden önce iki ülke arasında 2023'te imzalanan 'Savunma İşbirliği Anlaşması' Parlamento'da oylamaya sunuldu. Trump'ın, Grönland'ın 'kontrolüne sahip olma' isteği nedeniyle yaşanan gerilimin ardından oylamaya sunulan anlaşma, eleştirilere rağmen Parlamento'nun büyük çoğunluğunun onayını aldı. Bazı üyelerin, 'ülkeye zararlı' olduğu gerekçesiyle eleştirdiği anlaşma, ABD'nin, Danimarka topraklarında askeri üs kurmasına, asker konuşlandırmasına ve askeri teçhizat bulundurmasına olanak tanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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