Danimarka'dan, ABD'ye 'Grönland' tepkisi

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland'e özel temsilcisi atamasına ilişkin, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne saygı bekliyoruz" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasına tepki gösterdi. Frederiksen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'in 'satılık' olmadığını belirterek, "Grönlandlılar kendi geleceklerini kendileri belirler. Her zaman istediğinizi elde edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin demokratik değerlerinden vazgeçmeyeceğini kaydeden Frederiksen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne saygı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.