Haberler

Danimarka'dan, ABD'ye 'Grönland' tepkisi

Danimarka'dan, ABD'ye 'Grönland' tepkisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland için özel temsilci atamasına tepki göstererek, Grönlandlıların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland'e özel temsilcisi atamasına ilişkin, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne saygı bekliyoruz" dedi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Louisiana Valisi Jeff Landry'yi Grönland Özel Temsilcisi olarak atamasına tepki gösterdi. Frederiksen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'in 'satılık' olmadığını belirterek, "Grönlandlılar kendi geleceklerini kendileri belirler. Her zaman istediğinizi elde edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Ülkesinin demokratik değerlerinden vazgeçmeyeceğini kaydeden Frederiksen, "Danimarka Krallığı'nın toprak bütünlüğüne saygı bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTunc Muallimoglu:

Yarın asker çıkardığında sen Trump'a nasıl engel olacaksın?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı! 1250 araba, 660 daireye denk

Avukat trafik cezasında yazan tutarı görünce hayatının şokunu yaşadı
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Ekranlardan uzak kalmıştı… Ayça İnci'nin cesur tarzı bakana bir daha baktırdı

'Şoför Leyla'nın göğüs dekolteli tarzı bakana bir daha baktırdı
Belediye otobüsünde skandal hareket

Belediye otobüsünde skandal hareket! Görüntüye tepki yağıyor
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin şifresi ilk gol

Dev derbide bunu başaran kazanır
Eşini 22 bıçak darbesiyle öldüren caniden akılalmaz savunma

Eşini vahşice öldüren caniden akılalmaz savunma! Kolunu gösterip...
title