Danimarka'dan Grönland açıklaması

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD'nin Grönland'ı ele geçirme isteğinin devam ettiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Grönland halkının daha önce böyle bir tehdit hissetmediğini ifade etti.

DANİMARKA Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme isteğinin devam ettiğini bildirdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Almanya'da düzenlenen 62'nci Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu. Frederiksen, konferans kapsamında yapılan 'Arktik Güvenliği' başlıklı panelde, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme isteğinin devam ettiğini vurgulayarak, Grönland halkının daha önce bu şekilde tehdit edilmediğini söyledi.

Grönland'a yönelik yapılan baskının kabul edilemez olduğunu belirten Frederiksen, egemenlik ve toprak bütünlüğünün tartışma konusu olamayacağını kaydetti.

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen ise durumun sadece Grönland hakkında olmadığına dikkat çekerek, "ABD'nin 'Rusya ve Çin'in tehdit oluşturduğuna' dair söylemlerine katılmıyoruz. Grönlandlılar Rusya ve Çin'den tehdit hissetmedi. Bunu hissettikleri ilk an bir müttefikin onları ele geçirmekle tehdit etmesiydi" ifadelerini kullandı.

Bölgede güvenliğin sağlanması için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını dile getiren Nielsen, ilk adımın da diyalog olduğunu aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
