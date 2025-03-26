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Avrupa ülkesinde kadınlara askerlik zorunlu oluyor

Avrupa ülkesinde kadınlara askerlik zorunlu oluyor
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Norveç ve İsveç'in ardından Danimarka'da da kadınlar askere alınacak. Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, ülkenin "tüm savaş gücünü" harekete geçirme ihtiyacı nedeniyle 2026 yılından itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacaklarını duyurdu.

Norveç ve İsveç'in ardından bir Avrupa ülkesi daha kadınları askere alacak. Danimarka, 2026 yılından itibaren kadınları da zorunlu olarak askere almaya başlayacaklarını açıkladı.

GENELKURMAY BAŞKANI DUYURDU

Danimarka Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Michael Hildgord, ülkenin "tüm savaş gücünü" harekete geçirme ihtiyacı nedeniyle Danimarka'nın 2026 yılından itibaren kadınları zorunlu olarak askere almaya başlayacağını bildirdi.

SAVUNMA BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise savunma ve güvenlik siyasetlerindeki "mevcut durum çerçevesinde" ülkenin silahlı kuvvetlerinin daha fazla kişiyi askere alması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf yusuf:

Ülkemizde emsal bir uygulama'ya geçmeli, Cesur Türk kadını her zaman dünyaya feraset ve cesaretini göstermeli.

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Dünya silahlanmaya, ordularına harcadığı parayı, zamanı ve emeği bilimin gelişmesine, tıbba, eğitime harcasa farklı bir çağda yaşıyor olurduk.

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