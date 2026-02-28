Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

"SALDIRMAMIZ GEREKEN TEK ÜLKE İSRAİL'DİR"

Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken ABD'li içerik üreticisi Dan Bilzerian'dan sürpriz bir çıkış geldi. "İran'a saldırmanın hiçbir gerekçesi yok" diyen Dan Bilzerian "Saldırmamız gereken tek ülke İsrail'dir. Ülkemiz Yahudi pedofillerin kontrolünde ve bu savaş, Epstein olayının örtbas edilmesinden dikkatleri dağıtmak için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

HAMAS'I DİRENİŞ ÖRGÜTÜ OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Daha önce katıldığı bir televizyon programında İsrail'in vahşi yüzünü cesurca dile getiren Bilzerian, Hamas'ı bir 'direniş örgütü' olarak nitelendirmiş ve Hamas lideri Yahya Sinvar'ı 'kahraman' ilan etmişti. Holokost sırasında öldürülen Yahudilerin sayısının abartıldığını savunan Bilzerian, Yahudilerin 6 milyondan fazla Hristiyan öldürdüğünü ve soykırımı 'icat ettiklerini' söylemişti.

Kaynak: Haberler.com