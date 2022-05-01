Damadıyla cinsel ilişkiye giren kaynana aileyi dağıttı, genç kız öfke patlaması yaşadı

Türkiye'de bir döneme damga vuran "Güzin Abla" köşesi, İngiltere'de Coleen Nolan tarafından yazılıyor. Nolan'ın köşesine her gün birbirinden ilginç itiraflar geliyor. Clein adlı bir kadın tarafından yapılan itiraf ise adeta kan dondurdu.

"ONLARI İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALADIM"

Clein, o zaman nişanlısı olan kişi ile annesini kendi evlerinde cinsel ilişkiye girerken bastığını söyleyerek büyük şaşkınlık yarattı. Bu olayın ardından uzun süre kendisine gelemediğini belirten Clein, annesine büyük öfke duyduğunu dile getirdi.

DURUMU BABASINA ANLATTI

Başına gelen korkunç olaydan tek başına kurtulamayacağının düşünen Clein, durumu babasına anlattığını ve babasının da yaşananlar karşısında büyük bir tepki verdiğini söyledi.

BOŞANMA KARARI ALDILAR

Skandal olaydan sonra Clen'in annesi ile babası boşanma kararı aldı. Ayrıca Clein de evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısından ayrıldı.