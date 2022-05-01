Damadıyla cinsel ilişkiye giren kaynana aileyi dağıttı, genç kız öfke patlaması yaşadı
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'Clein' kullanıcı adlı bir kadının "İngiltere'nin Güzin Ablası" lakaplı Coleen Nolan'a yaptığı itiraf kan dondurdu. Annesinin, nişanlısıyla cinsel ilişkiye girdiğini belirten Clein, hem kendisinin nişanlısından ayrıldığını hem de annesiyle babasının boşandığını söyledi.
Türkiye'de bir döneme damga vuran "Güzin Abla" köşesi, İngiltere'de Coleen Nolan tarafından yazılıyor. Nolan'ın köşesine her gün birbirinden ilginç itiraflar geliyor. Clein adlı bir kadın tarafından yapılan itiraf ise adeta kan dondurdu.
Clein, o zaman nişanlısı olan kişi ile annesini kendi evlerinde cinsel ilişkiye girerken bastığını söyleyerek büyük şaşkınlık yarattı. Bu olayın ardından uzun süre kendisine gelemediğini belirten Clein, annesine büyük öfke duyduğunu dile getirdi.
Başına gelen korkunç olaydan tek başına kurtulamayacağının düşünen Clein, durumu babasına anlattığını ve babasının da yaşananlar karşısında büyük bir tepki verdiğini söyledi.
Skandal olaydan sonra Clen'in annesi ile babası boşanma kararı aldı. Ayrıca Clein de evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısından ayrıldı.