'Dallas' Dizisinin Ünlü Oyuncusu Priscilla Pointer 100 Yaşında Hayatını Kaybetti
ABD'li oyuncu Priscilla Pointer, 'Dallas' dizisindeki rolüyle tanınarak 100 yaşında hayata veda etti. Ölüm haberi, oğlu David Irving tarafından duyuruldu.
'DALLAS' dizisindeki rolüyle tanınan Priscilla Pointer, 100 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'li oyuncu Priscilla Pointer'in, 100 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. 'Dallas' dizisinde 'Pamela Ewing' karakterinin annesi 'Rebecca Barnes Wentworth' rolüyle tanınan Priscilla Pointer'ın ölüm haberini oğlu yazar ve yönetmen David Irving duyurdu. Pointer'ın huzurevinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya