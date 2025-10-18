Haberler

Dakka Havalimanı'nda Yangın, Uçuşlar Durduruldu

Dakka Havalimanı'nda Yangın, Uçuşlar Durduruldu
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde çıkan yangın nedeniyle tüm uçuşlar durduruldu. İtfaiye ve güvenlik ekipleri yangına müdahale ediyor.

BANGLADEŞ'in başkenti Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın kargo bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm uçuşlar durdurulduğu bildirildi.

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre; Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nın ağırlıklı olarak ithal malların bulunduğu kargo bölümünde yangın çıktı. Bangladeş Sivil Havacılık İdaresi (CAAB) yetkilisi Kawser Mahmud, ordu, güvenlik ekipleri ve itfaiye birimlerinin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ve söndürme çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Yetkililer, güvenlik önlemleri çerçevesinde tüm uçuşların durdurulduğunu ve hangarlardaki uçakların zarar görmesini önlemek için başka alanlara taşındığını duyururken, yangın nedeniyle çok sayıda gelen ve giden uçuşun rotasının değiştirildiği ve gecikme yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
