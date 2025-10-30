Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Varşova'da Kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Polonya 'nın başkenti Varşova 'da resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği tarafından, Varşova Kraliyet Sarayı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yılı kutlamaları kapsamında resepsiyon düzenlendi. Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Teofil Bartoszewski, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Milletvekili Utku Çakırözer ve birçok ülkenin Polonya büyükelçileri ile Polonya'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

'TÜRKİYE, AVRUPA'NIN SAVUNMASINA KATKI VERMEYE DEVAM EDİYOR'

Programda konuşan Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, "102 yıl önce bugün, Atatürk ve arkadaşları modern cumhuriyetin temellerini attı. Bunlar kutlamak için güzel zamanlar, fakat aynı zamanda bizim bugüne kadar aldığımız yolu ve önümüzdeki amaçları da yansıtıyor. Cumhuriyet'in ilk 100 yılında uzun bir yol aştık. Bugün Türkiye, dünyanın 17'nci büyük ekonomisi. Güvenlik konularında ise Türkiye on yıllardır NATO'nun Sovyetler birliği ile olan direk sınırlarının yüzde 70'ten fazlasını savunuyor. NATO'da geçen 73 yıl içerisinde Türkiye, Avrupa'daki barış, güvenlik ve istikrara büyük katkılar yaptı. Bugün yükselen güvenlik endişeleriyle birlikte, Türkiye NATO'nun Avrupa'daki en büyük ve en tecrübeli ordusuna sahip durumda. Türkiye, NATO'nun 2'nci en büyük tank filosuna ve yerli üretim savaş uçaklarıyla birlikte dünyadaki en büyük ikinci F-16 uçak filosuna ve tabii ki NATO'nun en büyük donanmalarından birine sahip. Bugün Türkiye'nin savunma ekipmanlarının yüzde 85'i yerli üretimden oluşuyor. Türkiye, elektronik harp ve askeri dronlardaki gelişmiş yetenekleri ile birlikte gelişmiş anti-dron sistemleriyle de Avrupa'nın savunmasına katkı vermeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE İLE POLONYA ARASINDA ÖZEL BİR İLİŞKİ OLMUŞTUR'

Resepsiyonda konuşan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Wladyslaw Teofil Bartoszewski ise, "Coğrafi olarak uzak olsalar da Polonya ve Türkiye arasında her zaman özel bir ilişki olmuştur. Ülkelerimiz arasında yüzyıllara dayanan bir ilişki var. İki ülke arasındaki ilişkiler yarım milenyum önce başladı. Diplomatik ilişkilerimizin 1414 yılına kadar uzandığı tarihçilerimizin tuttuğu notlar ile biliniyor. Sultan Mehmet Çelebi, Polonya kralının elçilerini Bursa'da kabul etti ve bu ilk diplomatik temastı. Bu uzun ilişkide zorlu zamanlar da oldu. 611 yıl boyunca iyi arkadaşlar olsak da, tartışmalarımız da oldu. Fakat her zaman karşılıklı saygı devam etti. Polonyalılar ve Türkler bazen rakip olabilirler, ama asla düşman olmazlar" dedi.

Resepsiyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından Türk müzikleri eşliğinde devam etti.